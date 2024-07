«Minevik tundub nüüd täielik pettus!» Kaks teismelist tüdrukut tegid ühismeedias elumuutva avastuse

Kaks noort tüdrukut tundsid kohe erilist sidet, kuid kumbki neist ei osanud aimata, mis neid tegelikult seob.

Pärast paarikuist suhtlemist, said nad teada, et nad mõlemad on adopteeritud. «Mul oli väga õnnelik lapsepõlv, kuid nüüd tunnen, et see kõik oli täielik pettus,» ütles Anna AFP-le.

Kuna kumbki neist ei tundnud oma tegelikke vanemaid, otsustasid nad DNA testi kasuks. Nii selguski üllatav tõde: kahe teismelise näol oli tegemist kaksikõdedega. Kuigi avastus oli šokeeriv, läks lugu veelgi kummalisemaks.

Elene ja Anna DNA-test korraldati Gruusia ajakirjaniku Tamuna Museridze abiga, kes on uurinud üleriigilist inimröövi skeemi, mis näis olevat toimunud aastakümneid aastatel 1950-2006.

«Me avastasime, et see oli süsteemne ja saime teada, et Gruusia haiglatest on varastatud üle 100 000 lapse,» ütles Museridze Austraalia ringhäälingule.

Uurimise käigus sai ta teada, et skeemi juhtisid organiseeritud kurjategijad, kes värbasid mitmesuguseid kaasosalisi, sealhulgas arste ja valitsusametnikke.

Sageli valetasid haigla töötajad vanematele, et nende lapsed surid sünni ajal ja andsid nad siis edasi. Vastsündinud müüdi peredele, kes ei teadnud, et nende uued lapsed olid röövitud.

Teineteist leidnud kaksikud plaanivad nüüd üles otsida ka oma bioloogilised vanemad. Foto: Scanpix/AFP

Anna ema Patmani Parkosadze kinnitas, et ta maksis 2005. aastal tuhandeid dollareid, et laps adopteerida.

«Mul polnud aimugi. Tol ajal pidid sa kellegi lapsendamiseks kaua ootama. Minu abikaasa ja mina ootasime kuus aastat, enne kui saime Anna,» rääkis Parkosadze ABC-le.

«Meil polnud tõesti aimugi korrumpeerunud süsteemist ... ja ma ei kujutaks sellist asja isegi ette.»

Elene lapsendaja Lia Korkotadze ütles AFP-le, et lastekodust lapsendamine tundus uskumatult pikkade ootejärjekordade tõttu praktiliselt võimatu. Ta oli ülevoolavalt rõõmus, kui kuulis, et saab lapsendada ka kohalikust haiglast.

«Nad tõid Elene otse minu koju,» ütles Korkotadze, lisades, et ei kahtlustanud kunagi midagi kriminaalset.

Anna ja Elene on tänulikud perede eest, kes neid üles kasvatasid ja selle eest, et nad on teineteist leidnud, kuid nad loodavad siiski ka oma bioloogiliste vanematega kontakti luua, kirjutab New York Post.