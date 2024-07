UURING KINNITAB Lihtne majapidamistöö mõjub salajase eelmänguna

Uus uuring, milles osales 2000 täiskasvanut, kellest pooled olid paarisuhtes, näitas, et 69 protsendile inimestest mõjub partneri koristamas nägemine erutavalt.

Uuringu käigus kogutud andmed näitavad, et suhetes loevad just väikesed asjad. Lõviosa uuringus osalenud inimestest eelistas luksuslikele kingitustele just puhast ja korras kodu.

Kellele on vaja lilli, kui piisab vaid põrandapesust? Talker Researchi läbi viidud uuringust selgus, et 67 protsenti inimestest tunnistab, et puhas, värskelt lõhnav kodu muudab neid partneriga lähedasemaks.

Ilmselt just seetõttu ütles 82 protsenti küsitletutest, et nad näevad enne kaaslase koju toomist koristamisega rohkem vaeva, vahendab New York Post.

Positiivsetel koristamisharjumustel võib suhetele pikaajalisem mõju olla. Uuringust selgus, et 34 protsenti neist paaridest, kellel on partneriga sarnased koristamisharjumused, on koos olnud vähemalt viis aastat.