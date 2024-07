5 levinud viga, mida vanavanemad teevad

Raha või kingituste andmine

Pea igas peres tuleb ette, et vanavanem pistab salaja suurema rahatähe lapselapse kätte või ostab mõne kingituse. Selline käitumine võib vanavanemale tunduda lihtsa hellitamisena, kuid vanematel on sellest teine nägemus. Nende jaoks võivad kingid tunduda ebasobivad, liiga kallid või ülemäärased, seega tuleks vanematega enne nõu pidada, kas on üldse vajalik midagi lapsele osta.

Vanemate ja lapselaste ajaga mittearvestamine

Sageli kiputakse unustama, et nii vanematel kui ka lastel on enda kohustused, nagu töö, kool, kodutööd ja muu. Vanavanemad peavad mõistma, et nende lapsed on täiskasvanud inimesed, kes kujundavad ise oma pere elu ja ajakava. Alati ei ole aega ega soovi vanavanematega ajaveetmiseks, sest käsil on muud planeeritud tegemised või ollakse päevast lihtsalt väsinud. Etteteatamata küllaminek võib jätta mulje sellest, et vanavanem hoolib ainult enda mugavusest ja mitte teiste ajast. Samuti võib ette tulla, et lastelastega veedetud aeg proovitakse võimalikult pikaks venitada, kuid lõpuks ei ole tähtis see, kui kaua koos ollakse, vaid kui kvaliteetselt on aeg veedetud.