Mehe mure: armuke tahab, et oma naise maha jätaksin, aga mu elu on praegu täiuslik

«Olen olnud 14 aastat abielus armsa naisega, mul on kaks imelist last ja edukas väikeettevõte. Väliselt tundub ilmselt, nagu mul oleks kõik olemas. Keeruline on see, et mul on ka suurepärane armuke, kes on minust 20 aastat noorem ja muudab mu pealtnäha täiuslikku elu veelgi täiuslikumaks. Mängime samas kohas golfi ja seal on avalik saladus, et me oleme koos. Mu naine vihkab golfi ja on õnnelik, et ma seda ilma temata harrastan.

Käin sageli golfinädalavahetustel koos «poistega» ja mängin isegi välismaal asuvates kuurortides, kus saan avalikult oma väljavalituga koos olla. Ma tean, et mõned vaatavad veidi viltu, kuid enamik pigistab silma kinni ja tegeleb oma asjadega.

Seks tüdruksõbraga on fantastiline ja ta teeb asju, mille peale mu naine ei tulekski. Tegelikult ma ütleksin lausa, et ma pole aastaid oma naiselt korralikku seksi saanud. Mu väljavalitu on väga kannatlik, sest ta mõistab mu olukorda, kuid viimasel ajal on ta küsinud, millal ma kavatsen oma naise maha jätta. Häda on aga selles, et ma ei tea, kas ma üldse kavatsen seda teha. Mulle meeldivad asjad nii, nagu nad on, kuid sisimas tean, et ma ei saa niimoodi igavesti jätkata,» kirjutas mees väljaande Metro nõuanderubriiki.

Nõustaja vastas talle nii: