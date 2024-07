Tyra Banksi endine kolleeg paljastab, mida ta naisest tegelikult arvab

Ameerika supermodell ja telestaar Janice Dickinson rääkis taskuhäälingus «Off the Vine» oma kogemustest, töötades modelli ja «Ameerika supermodelli» saatejuhi Tyra Banksiga. Janice'i sõnul hilines Tyra alalõpmata salvestustele. Ta meenutab saate neljandat hooaega, mil nad viibisid Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis, et filmida viimaseid episoode. Ka tol korral Tyra hilines ning kuna võtteplatsil puudus õhukonditsioneer, veetsid nad tunde palavas ruumis tema järele oodates.

Taskuhäälingu saatejuht Kaitlyn Bristowe kurtis, kuidas tal ühes teises Tyra juhitud saates, «Dancing With the Stars», osalemisel Banksiga väga vähe kontakti oli. «Sa oled liiga ilus tema jaoks. Talle ei meeldi ilusad naised,» selgitas Janice, miks Tyra nõnda käituda võis. Dickinson tunnistas, et supermodelli saate ajal ta meelega «piinas» Banksi. «Kui ta kavatses tüdrukute vastu õel olla, siis ma tuletasin talle meelde, et ma olin ajakirja Vogue kaanel, tema aga ainult ajakirja Elle kaanel.»