SPETSIALIST TEAB On üks asi, mida kuuma ilmaga magamistoas kindlasti teha ei tohi

Aknad on avatud, ventilaator huugab ja pikad püksid on lühikeste vastu vahetatud — kõik ikka selleks, et end maha jahutada. Kuid on veel üks asi, mida arsti sõnul palava ilmaga teha tuleb.

Naistearst Susanna Unsworth rõhutab, et kuuma ilmaga voodisse minnes on tähtis aluspesust loobuda, kirjutab Metro. Tema sõnul ei tohiks me kuumalaine ajal kunagi voodis aluspesu kanda. Nimelt võib intiimpiirkonna higistamine mitmeid probleeme põhjustada. Ta lisas, et tupe loomuliku mikroorganismide tasakaalu säilitamiseks on see ainuvõimalik variant.

«Praeguse ilmaga oleks hea öösel aluspesu kandmist vältida, kuid tegelikult tuleks seda teha aastaringselt, ka talvel, sest siis kantakse pidžaamasid ja kasutatakse ka paksemat voodipesu, mis võib omakorda suuremat higistamist põhjustada.»

Kuid tuleb välja, et see ei ole ainult naiste probleem, vaid võib mõjutada ka mehi.

Doktor Unsworth hoiatab, et kuumal ajal voodis aluspesu kandmine võib mõnikord mõjutada ka sperma tootmist.

«Meeste puhul on sel vähem tegemist bakterite loomuliku tasakaaluga. See võib aidata kaasa nahainfektsioonidele – nad võivad saada seeninfektsioone kubemes,» lisas ta.

«Teine tegur, mida tuleb arvesse võtta, on tegelikult mõju sperma tootmisele. Kui munandid muutuvad liiga kuumaks, võib see sperma tootmist vähendada ja ka liiga kitsas aluspesu võib seda mõjutada, nii et viljakuse seisukohast võib see olla midagi, mida meestel tasub meeles pidada.»