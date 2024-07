TÕUSEV TÄHT Metsik artist ajas rahva hulluks: «Inimesel ei saagi sellist energiat olla!»

Inimesed ei taha mürgli lõpetamisest kuuldagi ja Eluka solist Karl tundub ise olevat samavõrra hoos. Tuleb lisalugu «Nälg». Karl Kärpuk põrkab nagu metsik loom ja seda on sütitav kuulda-näha. «Elukas, mis elukas! Inimesel ei saagi sellist energiat olla!» Nii hõikab üks esireas rokkiv vaimustuses fännitar teisele.

Lakad lendavad ja rahvas hullub. Raske roki seltskonna hulgas valitseb tavaliselt tugevama soo ülekaal. Meestele tundub selline toores energia ja vägivaldsena tunduv, aga tegelikult väga sõbralik väljaelamne, mida lava ees ennastunustavalt tehakse, kohe eriti hästi sobivat. Metal-tšikke muidugi leidub, aga mitte just ülemäära palju.Täna tundub aga, et viimane kui üks neist on selle lava ette kokku tulnud.