Odavast veebipoest ostetud ehted said naisele saatuslikuks

Seejärel sai Erinile selgeks, et lööbe oli põhjustanud odavate hindadega veebipoest ostetud ehted, mis sisaldavad niklit. Naine kahetseb, et ta varem selle peale ei tulnud, et asi võib olla kõrvarõngastes ja sõrmustes, mida ta iga päev kandis. Tema arvates sattus nikkel pideva kandmise tõttu vereringesse, kuid dermatoloogi Azadeh Shirazi sõnul tekivad sellised reaktsioonid otsekontaktist nikliga. On võimalik, et Erin võis enda silmi hõõruda, mille käigus puutusid need sõrmustega kokku. Shirazi arvates ei saa ka välistada näiteks niklit sisaldavaid lauvärve või ripsmekoolutajat, vahendab Daily Mail.