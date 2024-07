Juuksur hoiatab: kui salongi tuled, ära palun nii tee

Nimelt selgitab ta, et juuksurisse minnes ei ole vaja eelnevalt juukseid pesta. «Juuksurina teeme meie su juuksed säravateks, lõhnavateks ja läikivateks.» Eriti paneb ta südamele, et veidi määrdunud juuksed on eriti kasulikud siis, kui kliendil on ees juuste värvimise või toonimise protseduur.