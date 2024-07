Buckinghami palee avaldas kuningas Charlesist seninägemata foto

75-aastane monarh, keda praegu haiguse tõttu ravitakse, naeratab kuninglikul pildil, mis Ühendkuningriigi relvajõudude päeva tähistamise puhul avaldati, kirjutab New York Post.

Portree tegi seltskonnafotograaf Hugo Burnard eelmise aasta novembris, vähem kui kolm kuud enne seda, kui Charles teatas, et tal on vähk.

«See on segu formaalsusest ja mitteametlikkusest, mis tõmbab ligi,» ütles Burnard The Telegraphile oma foto kohta. «Kuningas kannab oma medaleid uhkusega, kuid need ei ole pildi peamine fookus.»