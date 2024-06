VIDEOINTERVJUU «Kellel veel on mitu tuhat inimest kohal?» Hard Rock Laagri kaaskorraldaja tähistab tähtsat päeva

Kui kõik laagrilised teavad juba nägu- ja nimepidi HRLi peakorraldajat Kaido Haavandit, siis Asko on see, kes tähtsat asjapulka nõu ja jõuga aastaringselt toetab.

Askol on täna aga juubel! Mees tähistab juba 40. sünnipäeva - see tähendab, et festival ongi nagu üks suur sünnipäevapidu. «Kellel veel on sünnipäeval mitu tuhat inimest kohal ja esineb 11 bändi?» esitab mees täiesti põhjendatud küsimuse. No ilmselt mitte kellelgi.