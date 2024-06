KAS MA TEGIN VALESTI? «Hoidsin sõbra last, kuid see sõnum, mille pärast sain, šokeeris mind...»

Ta selgitas Mumsneti foorumis, et hoidis oma sõbranna seitsmeaastast last, kellele ema oli kaasa pannud lõunasöögi pakikese.

«Laps oli just lõpetanud oma eine, kui küsis minult, et kas ta võiks proovida ka seda, mida ma söön. Ütlesin, et loomulikult, pole probleemi. Ütlesin veel, et söö seda, mis sulle meeldib ja ära muretse selle pärast, kui järgi jätad.»

Laps olevat kõik ilusti ära söönud ning nad otsustasid mõlemad magustoiduks võtta veel väikese Red Velvet torditükikese.

Hiljem potsatas naise telefoni aga ootamatu sõnum lapse emalt. «Tere, mu laps ütles, et andsid talle lisaks minu kaasapandud toidule veel oma toitu ja tagatipuks veel kooki?! Palun, kas saad tulevikus jääda ainult minu pakutava toidu juurde...»

Lapsehoidja ei mõistnud aga ema pahameelt ning vastas järgmiselt: «Vabandust, aga ma tõesti ei saa aru, kuidas ma peaksin ütlema ükskõik kellele, olgu laps või mitte, et ta ei saa rohkem süüa. Tundub ebaviisakas ja õel.»

Kas ema käitus õigesti?

Kommentaarides olid enamik inimesi kohkunud, et kuidas saab ikka olla nii, et naine oli oma sõbrale teene teinud ja teine oli lihtsalt vastik ta vastu olnud. Üks kirjutas: «Tõenäoliselt vastaksin, et täiendavaid juhiseid pole vaja, kuna ma ei paku enam lastehoidu. Ebaviisakas, tänamatu lehm!»

Teine kostis: «Jessas, see on karm! Ma ei näe, et tegid midagigi valesti. Ilmselgelt oli laps näljane. Kui ta ei pea just eridieeti, siis ma arvan, et ema käitus ebaõiglaselt.»