Naine kannatab eluaeg kestva migreeni käes

37-aastane naine meenutab, kuidas ta lapsena keset ööd ärkas ning enda vanematele kõhuvalu kohta kurtis. Kuigi tol ajal ta seda veel ei teadnud, siis on ta peaaegu terve enda elu elanud migreeniga, vahendab väljaanne People.

«Ma olen elanud diagnoosimata ja ravimata migreeniga pea et terve oma elu.» Migreeni all peatakse silmas peavalu, mis võib kesta rohkem kui 72 h ja tihti ei pruugi tavapärased ravimid selle vastu aidata. Nii lapsena kui täiskasvanueas ei ole arstid osanud täpset diagnoosi anda, vahel öeldes, et tegemist on kroonilise põskkoopapõletikuga, mõnikord on kahtlustatud stressi.

Migreenihood on saanud tema igapäevaelu osaks nii tugevalt, et ta planeerib tegevusi selle ümber. 33-aastaseks saades oli tal ainult üks või kaks päeva kuus, mil tal ei esinenud peavalu. Naise sõnul on tema kõige pikem migreenihoog kestnud lausa 17 päeva.

Esimese pandeemialaine ajal haigestus ta koroonaviirusesse, millest paranemine võttis tal väga kaua aega. Kuu aega pärast taastumist algas tal tõsine migreenihoog, mis ei leidnud lõppu. «Ma murdusin, sest ei teadnud kuidas edasi elada.» Lõpuks leidis Bernadette organisatsiooni, mille kaudu jõudis ta neuroloogideni, kes diagnoosisid tal ravimatu migreeni. Tegemist on keerulise neuroloogilise häirega, mis muudab aju eriti tundlikuks.

Peale diagnoosi saamist on Bernadette hakanud oma lugu jagama, lootuses leida ja aidata teisigi, kes kannatavad sarnase probleemi all. Kuigi otsene ravi sellele puudub, on olemas ravimid ja muud meetodid, mis aitavad valu teatud määral leevendada. Eelnevalt õpetajana töötanud, saab ta enda ülesandeid nüüd kodust teha, mis võimaldab tal keskkonda reguleerida ja valmistuda suuremateks peavaluhoogudeks.