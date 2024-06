Laager sai hoo sisse juba enne ametlikku algust. Nii on see alati!

Hard Rock Laager saab avapaugu küll täna, kuid festivali megafännid olid laagriplatsil koha sisse võtnud juba kaks päeva varem. Uurisime festivaligurude käest, kui pikk traditsioon see nende jaoks juba on ja mis on üks asi, mis tuleb Vana-Vigalasse minnes kindlasti kaasa võtta!