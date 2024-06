Maetud naine leiti naaberlinnast koos teise mehega

Uurimine tuvastas, et Phulmati mobiiltelefon on endiselt võrgus ja asub osariigi teises otsas Jhansi linnas. Tema telefonilt helistati sageli numbrile, mis kuulus Shubhani nimelisele mehele. Ülekuulamisel tunnistas Shubham, et Fulmati on elus ja kolis tema juurde Jhansi. Politsei on algatanud uurimise, et saada teada, kas värske paar on seotud tapetud naise juhtumiga.