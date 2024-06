Ema avastas naljaviluks DNA-testi tehes, et on 12 aastat võõrast poega kasvatanud

Perekond, kes otsustas lõbu pärast ja uudishimust DNA-teste teha, ei osanud oodatagi, milline pommuudis nende pere jaoks kohe plahvatab. Selgus, et nende noorim poeg ei olegi nende lihane järeltulija.

«DNA-testide tulemusi lugedes arvasin, et tegemist oli veaga,» kirjutas Donna ajalehes The US Sun.

Paaril on kaks last: 18-aastane Vanner juunior ja 12-aastane Tim. Testidest sai kinnitust, et Vanner oli nende vanema poja isa, kuid noorema poja isa ei olnud tulemuste põhjal teada. «Ma mõtlesin ennast hulluks, kuidas selline asi saab olla, aga siis sain aru, et kunstliku viljastamise kliinikus võis saatuslik viga tekkida.»

Salt Lake Cityst pärit Vanner ja Donna kohtusid keskkoolis ja abiellusid 2003. aastal. Paaril sündis esimene poeg Vanner juunior ja nad soovisid ka teist last. Paraku vahepeal toimunud operatsioonide tõttu paaril loomulikul teel enam rasestuda ei õnnestunud ning 2007. aastal tehti neile esimene kunstliku viljastamise protseduur, milleks kasutati Donna munarakke ja Vanneri spermat.

Esimene katse ebaõnnestus, kuid samal suvel prooviti taas ja paaril õnnestuski lapseootele jääda. Kui nende poeg Tim 2008. aasta augustis sündis, ütles Donna, et oli nende jaoks tõeline ime. Poisid nägid teineteisega võrreldes väga erinevad välja, kuid ema ei vaevanud selle teemaga pikemalt pead, sest paljud õed-vennad näevad erinevad välja.

Abielupaari jaoks oli 2020. aastal selgunud tõde väga raske. Nad ei suutnud uskuda, et selline eksimus juhtunud on. Lisaks kartsid nad ka, et kuskilt ilmub välja Timi bioloogiline ema ja võtab neilt lapse ära. Õnneks kinnitasid perekonda nõustanud advokaadid, et see ei ole võimalik.

Samal aastal otsustasid vanemad ka pojale rääkida, mida nad teada said. Nad arvasid, et parem teadku poeg seda tundlikku infot varem kui hiljem.

Perekond otsis teise DNA-testi ja IVF-kliiniku kaudu üles ka Timi bioloogilised vanemad. Nad on omavahel kohtunud, suhtlevad sageli ja saavad normaalselt läbi.