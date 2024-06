Noor neiu muretseb naiste turvalisuse pärast: ärge kandke hobusesaba siis, kui...

«Need on isiklikud ohutusnõuanded, mis võivad sõna otseses mõttes teie elu päästa,» ütles 18-aastane TikTokis jagatud klipis.

Spencer selgitas alustuseks, et statistiliselt toimub trepikodades rohkem füüsilisi lähenemiskatseid kui liftides, nii et kui kaalute kumba eelistada, siis valige alati lift.

Samuti ei soovita ta autovõtmeid esikus hoida, vaid hoopis magamistoas öökapil. «Kui öösel midagi juhtub, saate kiiresti autovõtmed kätte võtta ja paanikanuppu vajutada, mille tagajärjel läheb signaal tööle.» Siinkohal tuleb veenduda, et kas ka teie autol on taoline funktsioon olemas.

«Minu jaoks on nii haletsusväärne seda öelda, aga ärge kandke oma juukseid hobusesabas, kui lähete jooksma, sest siis on nii lihtne sinust kinni haarata ja pikali tõmmata,» selgitas teismeline. Samuti pani ta südamele, et ärge jagage sotsiaalmeedias liiga kergemeelselt oma asukohta.