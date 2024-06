4 põhjust, miks sa ikka veel vallaline oled

Ebakindel kiindumusstiil

Kõikuv enesehinnang

Varasem suhtetrauma

On täiesti mõistetav, et varasemad suhted mõjutavad meie käitumist, olgu selleks nii romantilised partnerid või ka vanemate hoolitsus. Need, kes on kogenud emotsionaalset või füüsilist väärkohtlemist, võivad tunda, et uuesti suhtesse astumine on keeruline.