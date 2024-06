Britney Spearsi pojad on valmis emaga suhteid parandama

Kevin Federline'i advokaat avaldas hiljuti, et Britney on telefoni teel oma poegadega rääkinud ning poisid on avatud mõttele, et emaga ära leppida.

«Leppimine ja suhete taastamine võtab aega, see on keeruline ja pikk protsess. Protsess on alles alanud, kuid lõpp on veel kaugel,» ütles Kevini advokaat Mark Kaplan 25. juunil Entertainment Tonightile.

«Positiivne on see, et poisid on näinud, et nende emal läheb hästi ja nad soovivad temaga rääkida. Britney ja tema poegade vahel on olnud telefonikõnesid, mis meie arvates on samm õiges suunas,» lisas Mark.

Britney (42) nõustus 2023. aastal, et pojad Sean Preston (18) ja Jayden James (17) võisid koos endise abikaasa Keviniga (46) Hawaiile kolida. Väidetavalt pole laulja poegi siiani külastanud, vahendab In Touch Weekly.

Superstaar läks 6. augustil 2022 poegadega riidu, kui nad avaldasid pahameelt Britney harjumuse üle ühismeediasse alastipilte postitada. Kevin mainis, et poisid otsustasid oma ema mitte näha – kumbki ei osalenud tema 2022. aasta pulmas Sam Asghariga. Väidetavalt vabandas Sam Asghari (30) poegade ees, kui jutud poegade arvamusest temani jõudsid.