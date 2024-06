«Mida mu silmad just nägid?» Isukalt sõbranna rinnapiima tarbiv suunamudija ajas netirahva leili

27-aastane suunamudija Nuria Blanco demonstreerib enda TikToki videos kuidas ta esimest korda enda sõbranna rinnapiima proovib. Lühikeses klipis on näha, kuidas sõbranna plastanumast sõõmutäie piima klaasi valab ning seejärel Nurial seda proovida laseb. «Kuule, see on hea, see ei maitse nagu rind,» kommenteerib naine selle maitset.