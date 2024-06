30-aastane Richard pihtis HuffPostile, et suvel on tema peenis suurem, kui muudel aastaaegadel. «Ma märkan vahet nii peeglisse vaadates, kui mõõtes,» avameelitses ta. Ta tõi paralleeli oma sõrmedega, tuues näiteks, et palavaga paisuvad sõrmed ka ning eks midagi sarnast toimub ka tema kubeme piirkonnas.

Uroloog Aaron Spitz kommenteeris, et kui talt esimest korda suvel meeste suguelundite suurenemise kohta küsiti, pidas ta seda esmalt meeste soovmõtlemiseks. Sellegipoolest tunnistas arst, et selles väites on omajagu tõtt. «Kuumus parandab veresoonte elastsust, mis suurendab verevoolu ja võib anda peenisele veidi pikema ja täidlasema välimuse,» selgitas arst.

Spitz märkis ka, et meeste suguelunditele mõjub positiivselt asjaolu, et suvel liiguvad paljud inimesed rohkem, viibivad rohkem värskes õhus ja harrastavad üldiselt aktiivsemat eluviisi. Kuid vaatamata sellele rõhutas uroloog, et aastaaegade vaheldumine ei mõjuta peenise suurust oluliselt.