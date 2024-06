FOTOD Pikkade jalgade saamiseks ulmelise summa kulutanud naine maadleb sügava kahetsusega

Praeguseks 32-aastane Theresia on varem tunnistanud, et tegelikult kahetseb ta väga, et üldse sellise protseduuri ette võttis. Tol ajal oli ta 24-aastane ja koos kunagise poiss-sõbraga, kelle sõnad panid teda uskuma, et on väärtusetu ilma temata ning kui ta tahab temaga koos olla, peaks ta kindlasti jalapikendusoperatsioonile minema. Naise sõnul olevat mees talle pidevalt korrutanud, et ilma temata ei ole ta mitte keegi. Naine selgitas, et kui päevast päeva neid samu sõnu korratakse, siis lõpuks hakkadki seda kõike uskuma. «Ma tunnen häbi, et olin nõus operatsiooniga, mis tegelikult ei oleks pidanud juhtuma.»