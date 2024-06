PLAHVATUSLIK MURE «Mu abikaasa kõhugaasid on nii kohutavad, et need lõhuvad juba meie abielu!»

«Kuidas ma saan oma abikaasa pidevast puuksutamisest lahti? Kui ma pärast teda magama lähen, siis lõhnab kogu magamistuba kohe väga hapult. Kui ma proovin teki alla pugeda, on see veel kohutavam - väga soe, haisev voodi. Ta ise ütleb alati, et võib magades nii palju puuksutada kui tahab, sest ta ei tea, et seda teeb. Asi on tõsine! Pärast 30 aastat abielu ei suuda ma seda enam taluda, aga ta on minu elu armastus,» kurtis üks anonüümseks jääda soovinud naine väljaandele Mirror.

Mida sellises olukorras siis teha? Kuidas oleks kõige õigem käituda? Jah, kõigil on vaja puuksutada ja mõnikord võib see isegi nalja pakkuda, kuid eksperdid soovitavad sel juhul oma kaaslasega antud teemal suhelda. Kui tunned end sel põhjusel kodus ebamugavalt ja tundub, et mees ei hooli, siis tuleb sellest talle märku anda, et tema teguviis mõjub suhtele halvasti.

Eksperdi sõnul peab mees naiselt kuulma, et tema käitumine on ärritav. «Kui ta probleemi ignoreerimist või oma tegevuse kaitsmist jätkab, on see väga egoistlik. Kui pidev puuksutamine on väga tõsine probleem, tuleks kindlasti ka arstiga konsulteerida. Kõhugaasid on tavalised, kuid gaaside vähendamiseks saab astuda kindlaid samme: näiteks võib alati oma toitumisel silma peal hoida.»