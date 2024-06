SALAJANE TAPJA Levinud tunne toob surma kiiresti palju lähemale

Harvardi ülikooli uuringu kohaselt oli suurim risk insulti saada neil, kes olid üksildust kogenud juba mitu aastat järjest. Ekspertide sõnul suurendab see tõenäosust kroonilise üksilduse tekkeks ning selle ennetamiseks on soovituslik regulaarselt arstlikus kontrollis käia.

2023. aastal kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) üksilduse oluliseks ülemaailmseks terviseohuks, kõrvutades selle mõju tervisele 15 sigareti suitsetamisega päevas. Varem on üksildust seostatud südame-veresoonkonna haiguste riskiga, kuid teadlaste sõnul on see üks esimesi uuringuid, mis tõestab selle seost insuldiga.