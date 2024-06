VIDEOD «Minu jaoks on see elustiil!» Julge kaunitar välgutab võrdõiguslikkuse nimel rindu

«Kui mehed võivad ilma särgita ringi käia, siis peaksid seda tegema ka naised,» usub 36-aastane Kanada sisulooja Eila Adams.

Naine on veetnud viimased kuus päeva New Yorgi elanikele soolise võrdõiguslikkuse nimel oma rindu välgutades. «On normaalne olla alasti,» rõhutab blondiin.

Kuid Adams, kes on ühtlasi ka Torontos tegutseva Naked Newsi saatejuht, väidab, et rindade välgutamise põhjuseks on õiglus.

«Üle 30 aasta on New Yorgis olnud naistel seaduslik topless käia, mida paljud naised on omaks võtnud kui soolise võrdõiguslikkuse nähtust,» ütles ta, viidates 1992. aasta New Yorgi osariigi kohtuotsusele.

«Ma arvan, et välgutamine on meelelahutuslik,» lisas Adams. «Aga see on ka viis topless'i normaliseerimiseks. Minu jaoks on see eluviis.»

Ta lisab, et kõik inimesed peaksid uhkelt paljalt ringi käima. «Alastiolek on olnud minu elus nii oluline osa – ma ei mõista kedagi, kellel on alasti olemise suhtes negatiivsed tunded,» ohkab Adams.

«Me kõik oleme sellisena sündinud ja me peame oma keha omaks võtma,» jätkas naine, lisades, et peame armastama ka kõigi teiste imelisi kehasid.

Enamasti on naine saanud positiivse tagasiside osaliseks, kirjutab New York Post. «Ma olen saanud mõned negatiivsed kommentaarid, kuid ma ei lase vihkajatel end maha teha,» ütles Adams.