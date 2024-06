PUUST JA PUNASEKS Just nii peab iga tulihingeline festivalihunt pikaks peoks valmistuma

Alustame loomulikult kõige tähtsamast: rull või kaks tualettpaberit on igas festivalikotis rohkem kui kohustuslik! Ei taha isegi mõelda, mis saab siis, kui see koju peaks ununema.

Just nii! Milleks olla nüri osake hallist massist, kui sul on võimalus olla kõige põnevam teos festivali elavast kunstiprogrammist. Kuna päikest ja kuumust lubatakse eelolevaks nädalavahetuseks kohe eriti lahkelt, ära unusta ka peakatet!

Vaata, mis ilm tulekul, ja pane jalga see, millel tunde tantsida tahaksid. Ebamugav papu või ülearu eputav kontsaking on sama loll valik nagu end peole minnes ise püünistesse pista.

Moodsal ajal saaks ka ilma, kuid hetkel oleme jalgupidi veel vanas maailmas ning endiselt võib juhtuda, et just selles müügiputkas, kus peitis end sinu lemmikbändi tutikas T-särk, ei saagi kaardiga maksta!

Mitte selleks, et ainult šeerida, elamine ennekõike! Kuid turvalisuse ja kaotsi läinud sõprade leidmiseks on see vajalik. Hea on olla laadimisvõimalustest sõltumatu.