RATSA RIKKAKS Netirahvast šokeerib naine, kes tasub sokkide ja küünelaki abil laenumakseid

Uskuge või mitte, aga tema töövahenditeks on tegelikult tema varbad. Anonüümne kunstnik, keda kutsutakse The Toe Gallery'ks, teenib kummaliste kunstiteoste eest umbes 23-560 eurot ja selle rahaga tasub salapärane naine oma õppelaenu.

Naise Instagramist leiab uskumatuid teoseid. Näiteks on ta maalinud enda poolt kantud sokkidele võõra meesterahva nime. «Varastasin oma isa sokid, et kirjutada neile huulepulgaga meeste nimesid ja müüa neid 370 euro eest,» kirjutab naine ühismeedias. Kuid tema kirjutamisviis pole sugugi tavapärane, sest käte asemel kasutab ta kirjutamiseks hoopis oma varbaid.

Kuid huulepulk pole sugugi ainus vahend, mida ta «maalimiseks» kasutab, kirjutab Daily Star. Abiks on olnud ka küünelakid ja ketšup!

«Keegi ei usu mind, kui ütlen, et jalapiltide müümisega maksin oma eelmise kuu üüri eest,» kirjutas ta ühes postituses. «Miks ma peaksin üheksast viieni töötama, kui võin kirjutada meeste nimesid ja küsida ühe tähe eest 23 eurot?»

Ootuspäraselt on need videod kogunud Instagramis arvukalt kommentaare, kusjuures mõned kasutajad väljendavad oma hämmingut, teised soovivad seda aga hoopis ise proovida. «Ma olen vales äris,» seisab ühes kommentaaris. «Naiseks olemine on absoluutne võit!» põrutatakse teises.