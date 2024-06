TESTI ENDA ARMASTUST 4 viisi teadmaks, et oled koos just selle õigega

Kui kunagi sai karikakraga selgeks, kes võiks olla see elu armastus, siis tänapäeval on tekkinud palju huvitavaid ja kummalisi viise testimaks enda sobivust kaaslasega. Kuigi alljärgnevad soovitused ei ole suhteekspertidelt kinnitust saanud, siis sotsiaalmeedias levinud katsetused on paljudele abiks olnud, vahendab New York Post.

Apelsinikoore test

Test seisneb selles, et paluda enda kaaslasel aidata koorida apelsini. Kui ta sellega nõustub ja tõesti kooribki sulle ühe apelsini, siis suure tõenäosusega on ta väga hooliv ja valmis aitama ka muude asjadega.

Beckhami test

Nagu nimigi ütleb, on see test alguse saanud David ja Victoria Beckhamist. 2023. aastal ilmus paarist Netflixi dokumentaal, mille ühes seigas on näha, kuidas Victoria muusika käima paneb ja tantsu lööma hakkab, millega David kohe liitub. Et teada saada, kas oled enda partneriga samal lainel, vali endale sobiv muusikapala, alusta tantsimist ja vaata, kas su kaaslane ühineb. Kui on näha, et liigute samas rütmis, siis võib see tähendada, et oled kohtunud just selle õigega.

Linnutest