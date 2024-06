VAPRAD EESTI NAISED Karjääripöörde jaoks pole kunagi hilja: vanaemadest õppurid teevad noortele silmad ette

Päästekorraldajateks ümberõpet läbi viiva Sisekaitseakadeemia spetsialisti Kristi Kirikali sõnul on näha selget trendi, et iga aastaga on aina rohkem üle 50-aastaseid inimesi, valdavalt naisi, kes selle sammu astuvad ja uut põnevat ametit omandama asuvad.

«Nii-öelda vanaemade-vanaisade tüüpi õppurite osakaal järjest kasvab. Mullu esitas avalduse ligi kaks korda rohkem 50ndates eluaastates kandidaate kui aasta varem – ning õppima asus lausa viis korda rohkem. Samuti kasvas õppima asunud naiste arv ligi kaks korda ja naisi asus õppima neli korda rohkem kui mehi,» tõi Kirikal välja.

Sisekaitseakadeemia spetsialisti sõnul on üheks põhjuseks ilmselt see, et paljud, kellele see töö sobib, pole varem osanud ennast lihtsalt siseturvalisuse valdkonnas ette kujutada. Eks ole julgeolekuteemad enamasti ju pigem noorte meeste nägu.

«Aga eeskujud innustavad ning positiivsed kajastused Postimehes ja mujal panevad paljusid mõtlema, et see ongi see, kuidas tööelule uus käik ja hingamine anda. Kaasa aitavad kindlasti ka stipendium ja pigem lühike õppeaeg,» tõi Kirikal välja.

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Marie Aava rääkis, et päästekorraldaja amet sobib igas vanuses inimestele.

