Näitleja Kevin Costner paljastas printsess Diana kohta üllatava saladuse

Kevin Costner (69) avaldas eelmise nädala saate «The Howard Stern Show» intervjuus, et printsess Diana oleks peaaegu «Ihukaitsja» teises osas rolli mänginud. Costner ütles, et Yorki hertsoginna, Sarah Ferguson, olevat neid 1996. aastal omavahel tutvustanud.

Paraku jäeti projekt ära pärast 1997. aasta autoõnnetust, kui 36-aastane printsess Diana hukkus. «Ma lõpuks ei teinudki seda filmi, sest ma ei suutnud printsess Di'd asendada,» ütles Costner.

Costner meenutas, et mingil momendil Dianaga arutledes oli printsess väga konkreetset soovi väljendanud.

«Ta küsis, kas filmis on ka suudlemisstseen. Ma küsisin vastu, kas sa tahad, et oleks. Diana vastas jaatavalt,» rääkis Costner. «Ma vastasin, et siis lisame suudlemisstseeni.»