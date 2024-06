Näitlejanna Margot Robbie abikaasa avaldas uskumatu asja, mille üle nad pidevalt vaidlevad

The Times of London ühisintervjuus rääkisid Robbie ja tema abikaasa Tom Ackerley oma ühistest äriprojektidest, sealhulgas nende filmiproduktsioonifirmast LuckyChap, mis tootis sellised hitid nagu «Barbie», «I, Tonya» ja «Saltburn». Samuti teavitasid nad oma äsja käivitatud džinnibrändist nimega Papa Salt.

Küsimusele, kuidas 2016. aastal salaja abiellunud paar suudab eraldada äri ja isikliku elu, vastas Ackerley, et see pole raske, kuigi nad on pidevalt koos. «See on sujuv. Meil pole mingit sisse-välja lülitamist. Kõik on saanud üheks,» ütles ta.

Inglismaalt pärit Ackerley tunnistas ühte armsat asja, mille üle nad oma Austraaliast pärit naisega vaidlevad — kumb riik teeb parimaid šokolaadiküpsiseid. «Kas Tim Tamsid või Penguinid?» naljtales mees.

Paari kultuuriline konflikt on mõistetav, kuna mõlemad küpsised tunduvad maitsvad. Austraalia Tim Tamsid on kaks küpsist, mille vahel on kreemitäidis ning on šokolaadiga üleni kaetud. Briti Penguinid on piimašokolaadiga kaetud küpsised, mille keskel on šokolaadikreem.

Vaatamata erimeelsusele on paar teineteise päritolumaa omaks võtnud. Ackerley ütles ajalehele The Times, et tunneb end kui aukodanik Austraalias ja samuti Margot end kui aukodanik Inglismaal.

Privaatsust armastav paar kohtus 2013. aastal filmi «Suite Française» võtetel, kus Ackerley oli filmi abirežissöör, vahendab Huffpost.

Mehe eelistus madalat profiili hoida oli osa tema veetlusest Margoti jaoks. Filmistaar on E! Newsile varem öelnud, et talle meeldib tavalise inimesega abielus olla, kes pole kuulus.

«Mul on väga vedanud,» ütles ta väljaandele. «Talle meeldib kaamera taga olla. Ta ei lase end kõigest sellest häirida. Ta on lihtsalt parim.»