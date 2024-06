ON SEE VÕIMALIK? Šokis pruut: tarbisin kutseid saates maailma kõige mõttetumad 1000 kalorit

Enne pulmi muutuvad liigsete kalorite pärast tundlikeks sageli ka need naised, kes muidu oma kehakaalu pärast ei muretse. Üks pruut sai suure ehmatuse osaliseks, kui avastas, et kutseümbrikuid lakkudes tarbis ta endale teadmata 1000 kilokalorit.

On see võimalik?

22-aastane Chloe Williams kurtis Tiktokis, et seedib mõttetut kalorihunnikut, mille ta sai pelgalt ümbrikke lakkudes. Tema murele elatakse südamest kaasa ja video on saanud juba üle miljoni vaatamise.

Õnneks selgus, et ta on veidi eksinud. Ta arvestas oma kaloreid Briti ümbrikuliimi kalorsuse järgi, mis on keskmiselt 5,9–14,5 kalorit ümbriku kohta. Ameerika Ühendriikides on ümbrike liimainena kasutuses kummiaraabik, mis on palju madalama kalorsusega.