Meghan Markle'i raskelt haige isa avaldas kurva soovi: olen kuningaga samas paadis

80-aastaseks saav Meghan Markle'i isa Thomas Markle paljastas oma suurima soovi, samas ka kardab, et see ei saa kunagi täituda. Mehe sõnul kardab ta, et lootus leppida, mis on võõrandunud tütre kätes, ei saa kunagi teoks.

Thomas väljendas ka oma suurt empaatiat ja poolehoidu kuningas Charlesi suhtes ning tõi välja, kui sarnases seisus ta monargiga tegelikult on. Ta ütles ajalehele Mail on Sunday, et nad mõlemad võitlevad halva tervisega ega näe oma lapselapsi Archiet ja Lilibetit.

«Me oleme kaks vanaisa, kes igatsevad oma lapselapsi. Ja üks meist on Inglismaa kuningas.» Ta lausub, et sooviks Charlesiga kohtuda ja vestelda, sest neil on ootamatult palju ühist. «Me ei ole sellist olukorda ära teeninud,» nukrutseb Thomas. «Usun, et meil mõlemil on palju küsimusi, millele vastuseid tahaksime.»

Meghani isa ütleb, et tal on tervis halb, kuid surra ta ei karda. Ainsaks sooviks ongi tütrega erimeelsuste lahendamine ja Meghani otsuste tagamaade mõistmune. «Peamine küsimus ja mure on see, miks nad mitte ainult mind, vaid ka kuninglikku perekonda ja kuningat nii halvasti kohtlevad.»