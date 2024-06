Oma tütart kuus aastat imetanud naine: sain lapsega arutada, miks ta rohkem rinda ei saa

Enamik naisi lõpetavad rinnaga toitmise enne lapse teist sünnipäeva, kuid on ka neid, kes otsustavad pikemalt imetada. Pikalt imetavad naised peavad sageli toime tulema lähedaste ja sõprade uudishimu ja küsimustega ning just seetõttu soovib üks ema Mumsneti portaali kaudu oma mõtteid ja kogemusi jagada. «Hoidke avatud meelt,» soovitab ta.

Ta ütles: «Laste immuunsüsteem ei toimi täielikult enne, kui nad on umbes kuue- kuni seitsmeaastased. Rinnapiima koostis muutub vanuse kasvades, et lapse muutuvatele vajadustele vastata ning ei kaota oma toiteväärtust ka suuremate laste jaoks. Rinnapiim on ka vanematele lastele kasulik.» Ta väidab, et see tõi tema tütre tervisele suurt kasu ja aitas tal aastaid öösiti rahulikult magada. Ka toob ta välja, et sai toitmise lõpetada kokkuleppel lapsega.