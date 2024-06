GPS-iga teineteist jälginud paari meespool tegi saatusliku lohakusvea

Anonüümses Redditi postituses kirjutas purunenud südamega naine, et nad jagavad oma elukaaslasega telefonide vahendusel avalikult oma asukohti. Ühel õhtul saatis mees oma kihlatule sõnumi, et tal läheb tööl kauem. Meest täielikult usaldades ei kahtlustanud naine midagi halba, kuid kui mees koju jõudis ja ta tema telefonis üht häirekella nägi, kadus usaldus mehe vastu hetkega.

Mõistagi ei jätnud naine end kahtluste ja mure küüsi vaid uuris, kus mees tegelikult viibis ja miks ta sellisele küsimusele vastuseid otsis. Alguses ajas mees petmiskahtlused tagasi, öeldes, et külastas massaažisalongi, kuid pikema pinnimise ja vestluse käigus tunnistas üles, et tõepoolest on ta oma naise kõrvalt armukest pidanud.