Rannavalvur pole lapsehoidja! Millega peaks lastega randa minnes kindlasti arvestama?

Vanemad peavad lapsi alati jälgima

Kõige suurem mure rannas olevate lastega on see, et vanemad ei jälgi neid piisavalt. «Lapsed uitavad sageli omapäi rannas või vees ja sageli mänguhoos lihtsalt ei märka, kuidas nad vanematest nii kaugele liiguvad, et pärast tagasi ei oska pöörduda,» selgitab G4Si Stroomi rannavanem Karolin Rahamägi.

Sageli on lapsed palju kiiremad kui vanemad arvavad. «Kui laps on täispuhutava madratsiga vees ja puhub maatuul, võivad lained ja tuul viia lapse kiiresti rannast kaugemale. Vesi läheb sügavaks ning see võib osutuda lapsele ohtlikuks,» lisab kogenud rannavalvur.

Eelmisel aastal toodi korduvalt lapsi ja nende madratseid paadiga poide lähedalt ära. Lained, mis lapse jaoks on kui põnev mäng, kujutavad tegelikult ilma vanema järelvalveta lapsele suurt ohtu.

Küsi lapsele rannavalvurilt käepael

Laste kadumise ennetamiseks on mitmeid meetmeid. Rannavalve pakub lastele käepaelu, kuhu kirjutatakse lapse nimi ja vanema telefoninumber. «Laste käepaelad on tasuta. Kui laps peaks minema uitama, on teda selle käepaelaga palju lihtsam taas vanemaga kokku viia,» ütleb Rahamägi.

Oluline on lapsega kokku leppida kindel mänguala, kus vanemad teda pidevalt näevad. «Lapsed peavad teadma, et kui nad rannas vanemad ära kaotavad, tuleks neil pöörduda rannavalvurite poole ja küsida abi.»

