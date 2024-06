Arvestades, kui vaenulikult lapsed oma isa suhtes on meelestatud, ei muuda olukorda tõenäoliselt isegi aasta või kaks. Siiski on üks asi, milles Pitt Jolied järjekindlalt ületab ja seda kavatseb ta naise vastu kasutada, et talle kätte maksta, vahendab In Touch Weekly anonüümsele allikale viidates.

Tegemist on loomulikult Bradi Hollywoodi mõjuvõimuga. Näitleja oli ja on üks populaarsemaid inimesi filmitööstuses ning just selle abil kavatseb ta oma eksnaisele koha kätte näidata.

«Bradil on Hollywoodis nii palju võimu, et Angelinal on raske temaga konkureerida. Tal on mõned sõbrad ja liitlased, nagu Salma Hayek ja Ellen Pompeo, samuti mõned stuudiote juhid, kuid ta ei võida Hollywoodis ühtegi populaarsusvõistlust, sest Brad on Hollywoodi paipoiss,» selgitas siseringi esindaja.

Ta märkis, et Brad plaanib Joliele kätte maksta. Pitt soovib oma eksnaise panna ebamugavatesse olukordadesse kõige selle eest, mida mees on pidanud läbi elama.