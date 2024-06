Margot Robbie eratreener avalikustas, kuidas staaride tippvorm saavutatakse

Kuulsuste treener, kes pani tippvormi saavutamiseks higistama ka Margot Robbie, on nõutud mees, kes suudab oma teadmiste ja kogemuste abil klientidel unelmate keha saavutada. Kuid ta rõhutab, et lihtne see ei ole ja ühist retsepti anda ei saa.

Ta koostab igale kliendile spetsiaalse treeningkava, mis sõltub eesmärkidest. Tema sõnul on see väga oluline, sest olümpiaks treeniv tippsportlane ja tavaline inimene ei treeniks kunagi sarnaselt. «Igaühel on põhjus, miks ta tahab midagi teha. Ja see on nende otsus,» ütles Higgins portaalile news.com.au. «Minu eesmärk pole kedagi intervalltreeningutega tappa vaid läbi früüsilise pingutuse parandada rühti, vormi ja kehahoiakut.»