KAUNIS KLÕPS Kuidas see võimalik on? Julia Roberts pole 17 aastaga päevagi vananenud

56-aastane Julia on tuntud oma kauni, eriliselt naiseliku välimuse poolest, mida on kadestatud juba 90ndatest alates.

Roberts jagas hiljuti oma Instagrami kontol fotot, mida vaadates tundub, et ta ei ole alates 2007. aastast vist küll päevagi vanemaks jäänud - naine näeb välja täpselt sama nooruslik!

Kõnelausel pildil poseerib näitlejanna oma poja Henryga, kui too oli veel laps. Roberts on sel pildil 39 ja ta ei kanna grammigi meiki.

«Uskumatu, et see laps on nüüdseks juba 17-aastane! Palju õnne sünnipäevaks, armas Henry,» kirjutas Roberts foto kirjelduses.

Näitleja on varasemalt ajakirjale Vogue antud intervjuus oma imelise välimuse saladuse paljastanud.

Esilagu viskas näitleja nooruslikkuse säilitamise üle nalja. «Mu saladuseks on marineerimine. Ma panen oma pea igal teisel laupäeval 18 tunniks purgi sisse. See teeb imet! Lõhn on kohutav,» muigas ta.

«Ei, tõsine vastus: head geenid, täisväärtuslik elu ja ma usun heade inimeste armastusse,» lisas ta.

«Ma usun, et mu abikaasa armastab mind ja hoolib minust nii, et ma tunnen end tohutult õnnelikuna. Kui sa näed kedagi, kes on õnnelik, siis ei ole enam üldse tähtis, kui vana ta on.»