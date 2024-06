Politseiniku poolt süüdlaseks lavastatud naine veetis asjatult 43 aastat vanglas

Hemme oli selleks hetkeks juba kaheksa aastat psühhiaatriahaiglas arvel. Ta kannatas derealiseerumise, kuulmishallutsinatsioonide ja tal oli probleeme narkootikumidega. Kohtualuse advokaadid väitsid, et politsei kasutas ära Hemme vaimuhaigust ja sundis teda andma valeütlusi, kui ta oli rahustite mõju all. «Mõnel hetkel sai ta nii tugevalt ravimeid, et ta ei suutnud isegi pead püsti hoida, nii et ta seoti tooli külge,» kirjeldasid Hemmeti advokaadid The Guardianile.