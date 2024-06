5 märki, mis viitavad sellele, et su kaaslane võib sind petta

Austraalia kosjasobitaja Louanne Ward sõnul on teatud näitajad, mis võivad viidata võimalikule petmisele, vahendab Daily Mail. 25 aastase kogemuse põhjal on ta koostanud listi viiest põhilisemast näitajast mida peaks kindlasti teadma, selleks et tulevast petmist ette näha.

Vanemate truudusetus

Petmine võib olla geenides. Kui üks lapsevanematest on eelnevalt petnud, siis võivad seda korrata ka lapsed. 2017. aastal läbiviidud uuringu kohaselt on 2.5 korda suurem tõenäosus, et partner võib sind petta, kui seda on teinud ka tema vanem.

Partnerite arv

Need, kellel on varemalt palju partnereid ja üheöösuhteid olnud, võivad kergemini kiusatusele alla anda. Mis puudutab naiste truudusetust, siis uuringu andmetel olid need kellel oli olnud rohkem kui 20 partnerit, 16 korda tõenäolisemad petma.

Varasem käitumine

Louanne sõnul on varasem truudusetus üks kindlamaid märke sellest, et petmine võib korduda. Tema arvates ei ole tegemist veaga, vaid teadliku otsusega. Kuigi ta usub, et inimesed on võimelised end muutma, siis peab petja tõsiselt endasse vaatama ja käitumist analüüsima, et viga uuesti ei korduks.

Vältiv kiindumusstiil

Kui vähemalt ühel partneritest on vältiv kiindumusstiil, siis võib seetõttu olla raskem pidada kinni lubadustest ning lähedust otsitakse kuskilt mujalt.

Emotsionaalne ja käitumuslik ebastabiilsus

Need, kellel on kalduvus järskudele meeleolu muutustele, võivad enda käitumisega mõjutada suhtes loodud emotsionaalseid sidemeid.