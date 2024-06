VANEMATE ÕUDUSUNENÄGU 5-aastane poiss läks magama ja ei ärganudki enam üles

Arvatakase, et Cruz'i surma põhjustas laste äkksurma sündroom, mis põhjustab paljutes peredes kujuteldamatut leina. Ekspertide sõnul võib kõnealune sündroom tabada üht last sajast tuhandest. Ühtegi hoiatusmärki ei ole, enamasti ongi nii, et laps läheb õhtul magama ja enam üles ei ärka, kirjutab The Sun.