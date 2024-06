NAISE PIHTIMUS «Mida sa teeksid, kui saad teada, et sinu kauaaegne kallim kannab...?»

Kohkunud naisterahvas oli juba aastaid tunnetanud, et mees varjab midagi, kuid kindlat tõendusmaterjali tal veel ei olnud. Aeg-ajalt leidis ta beebilutte- ja pudeleid ning kahtlustas, et mehel on armuke, kellel on laps. Naine tunnistab, et tal oleks kergem olnud leppida petmisega kui salajase veidrusega, mis nüüd mõjutab nende edasist suhte kulgu.

Enamiku inimeste jaoks mõjus lugu häirivalt. Üks kommenteerija tõi aga välja, et tegemist võib olla nii seksiga seotud rollimänguga või hoopiski traumaga seotud käitumisega, kus lapsena käituv pool tunneb ennast kaitstuna. Mõned olid segaduses, kus kohast on üldse võimalik nii suurele inimesele beebiriideid osta ning leidsid, et selline käitumine viitab ebanormaalsetele kalduvustele: «Ma jookseksin minema. Mulle üldse ei meeldi vanusemäng ja ma arvan, et see on vastik veidrus, kuna see on seotud laste seksualiseerimisega». Oli ka neid, kes soovitasid naisel otsekohe mehest lahku minna: «Ma jookseksin esimese asjana ära ja ütleksin, et tal on vaja teraapiasse minna.»