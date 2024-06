ERITI VALUS Pruut maksis petisest peigmehele kätte keset abielutseremooniat

Dramaatiline samm ei ole küll tavapäraste killast, kuid tagas, et kõik juuresolevad inimesed teaksid, miks paar lahku otsustas minna ja millise mehega on tegu.

Redditis oma lugu jaganud naine, kes nimetas end Caseyks, rääkis, et tegelikult võttis temaga ühendust üldse see naine, kellega tulevane abikaasa oma pruuti pettis. Armuke saatis pruudile mitmeid fotosid ja kuvatõmmiseid omavahelistest kirglikest vestlusest ning lisas mõtlemapaneva lause: "Mina ei abielluks sellise mehega."

Ta pidas aru oma sõbrannadega, kes käskisid tal kohe pulmad tühistada. Casey aga otsustas, et kui suur päev on nii lähedal, külalised tulemas ja kõige eest on juba makstud, siis kättemaks saab olema suur ning ootamatu.

Kui käes oli hetk, mil pruut altari ees peigmehele oma tõetuse ette loeb, võttis Casey telefoni välja ja 'luges ette kõik sõnumid, mille teine naine oli talle saatnud. Kui need olid ette loetud, ütles ta oma kohkunud perele ja sõpradele: "Ma armastan teid kõiki ja nii kohutav kui see ka pole, olen õnnelik, et te kõik siin olete. Täna ei toimu pulmapidu, vaid selle asemel tähistatakse ausust ja oma südame järgimist isegi siis, kui see valutab."