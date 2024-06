KAS TEADSID? Kriminoloog jagab ohutusalast nõuannet, mida iga lapsevanem teadma peaks

Dannah'l on kraad nii kriminoloogias kui ka psühholoogias ning ta on tuntud oma laste ohutust puudutavate näpunäidete ja nippide poolest.

Tema üht videot on vaadatud erinevates ühismeedia kanalites enam kui neli miljonit ja inimesed on sellest nõuandest pahviks löödud.

Lasteturvalisuse ekspert selgitas, et kui ta kasvas, tagas tema isa alati, et oleks alati viimane, kes sõidukist välja astub. «Kõigepealt astus autost välja minu ema, siis mina ja alles siis isa,» selgitas Eve. «Väga lihtne asi, mida teha, aga kaitseb last ja ei lase tal sihtmärgiks muutuda.» Spetsialist rõhutab, et seda tuleks teha ka siis, kui lapsed peavad uksest välja saamiseks sinust üle ronima.