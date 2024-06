Skandaalne raamat paljastab: Meghan Markle kadestas armastatud Briti kuulsuse varandust

Victoria Beckhami ja Gwyneth Paltrow sammudes käinud Meghan on juba mõnda aega tegelenud oma elustiilibrändi, American Riviera Orchardi käivitamisega. Eksperdid on aga hoiatanud, et äri võib täielikult läbi kukkuda. «Seda turgu on raske murda, isegi Victorial on olnud takistusi, sest see on nii küllastunud,» ütles brändiekspert Denise Palmer-Davies.

«Kuid arvestades nende tüli, mõtleb skeptik minus, kas Victoria oleks salaja rahul, kui bränd häviks. See oleks ju ülim kättemaks, kas poleks?»

Ühe kuningliku eksperdi sõnul on Beckhamite eemaldumine Sussexitest märgatavalt tugevdanud prints Williami ja kuninga suhteid. Tõendid Davidi tihedatest sidemest kuningas Charlesiga on sel nädalal olnud näha, kui kuningas Charles tegi endisest jalgpallurist The King's Foundation heategevussaadiku – see annab tema rüütliks saamise volitustele hoogu juurde, vahendab The Sun.

Eelmisel aastal üllatas David kuningas Charlesi, kui jalgpallur kinkis talle purgi omatehtud mett, mille järel olevat nad pikalt vestelnud mesinduskirest ja armastusest looduse vastu.

«Kuningas ja David Beckham on oma sarnaste huvide tõttu väga lähedased,» ütles üks allikas.

«See on tema jaoks suur asi ja ta on väga rõõmus. Ta on oma uue rolli suhtes väga kirglik.»