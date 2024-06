Kuuma ilmaga plastpudelist joomisega kaasneb ohtlik risk

Kuumadel suvepäevadel on eriti oluline, et keha oleks piisavalt vedelikuga varustatud. Tavapärane on, et paljud meist kannavad kaasas korduvkasutatavaid joogipudeleid, kuid tuleb ka ette kordi, kus enda pudel koju ununeb ja asenduseks ostetakse plastikpudelis joogivesi.