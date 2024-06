KOLME KUU REEGEL Põhjused, miks paljud suhted kauem vastu ei pea

Kui oled pärast 90 päeva kestnud romantikat leidnud end rohkem kui ühe paljutõotava suhte ebaõnnestumise otsast, siis ei ole sa üksi - ekspertide sõnul on olemas väga hea põhjendus, miks asjad kipuvad just siis rappa kiskuma.

Niinimetatud on juba ammu arutletud mimoosade juures brunchi ajal, rääkimata tulisest arutelust sotsiaalmeedias, kus seda teemat käsitlevad postitused on muutunud metsikult viiruslikuks.

«Kolm kuud on suurepärane ajavahemik, mis võimaldab sul näha, milline on see inimene,» selgitas väljaandele Bustle suhteekspert Angelika Koch. «See aitab mõista, kas tegemist on kellegagi, kes mängib mänge või hoopis kellegagi, kes soovib tõeliselt suhet.»