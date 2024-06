UURING KINNITAB Rahalistes raskustes olevad naised valivad endale alateadlikult kindlat tüüpi mehi

Varasemad uuringud on kinnitanud, et enamasti peavad naised atraktiivseks eriti maskuliinsete näojoontega mehi. Põhjus on lihtne: meil on ürgne instinkt otsida partnerit, et tagada parimad võimalused järglaste saamiseks.

Siiski leiti ajakirjas Evolutionary Psychology avaldatud hiljutises uuringus, et majanduslikult kindlustamata naised on huvitatud naiselikumate omadustega meestest, mis viitab sellele, et need mehed on arvatavasti lojaalsemad ja investeerivad tõenäoliselt pikaajalisse suhtesse.

Teadlased värbasid sotsiaalmeediast 802 heteroseksuaalset naist, kelle keskmine vanus oli 25 aastat - 35,08 protsenti neist olid vallalised ja 62,30 protsenti olid püsisuhtes. Uuringu küsimused olid mõeldud selleks, et tuvastada, millistes eluvaldkondades naised kitsikust tunnevad: kas nad on hädas arvete maksmisega, lapsevanemaks olemise jaoks aja leidmisega või on nad oma eluga nii majanduslikult kui üleüldiselt rahul.

Osalejad pandi proovile omapärases nägude hindamise katses, kus neile anti atraktiivsuse alusel hindamiseks 42 mehe pildid. Teadlased kasutasid eelistuste analüüsimiseks erinevaid näomõõdikuid, kirjutab New York Post.

Materiaalses kitsikuses elavad naised eelistasid selgelt naiselike näojoontega mehi, hinnates neid palju atraktiivsematena kui mehelike näojoontega mehi.