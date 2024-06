Levinud harjumus maksab kätte: arsti poole pöördunud naine sai üllatava uudise osaliseks

Suunamudija Taylor Donaghue jagas sotsiaalmeedias enda hiljutist visiiti uroloogi juurde. Ta selgitas, et teda on juba pikemat aega häirinud sagedane tualetis käimine, mistõttu otsustas ta lõpuks minna uroloogi vastuvõtule ja lasta teha sonogrammid. Analüüsidest selgus, et vastus tema probleemile on vägagi lihtne. «Ma maksin ligi 500$ (465€) lihtsalt selle eest, et arst saaks mulle öelda, et ma pean vähem vett jooma», ütles naine.

Donaghue lisas, et tavaliselt täidab ta enam kui liitrist veepudelit kolm korda päevas, mis tähendab, et terve päeva vältel joob ta vähemalt kolm ja pool liitrit vett. Keskmiselt peaksid naised tarbima 2,7 liitrit vedelikke, mida on palju vähem kui see, millega Taylor on harjunud. Lisaks ütlevad eksperdid, et päevase veekoguse saavutamiseks ei pea selleks ainult vett jooma. Ameerika meditsiinikeskuse Mayo Clinic sõnul saab inimene vedelikke ka puu-ja juurviljadest või isegi kohvist ning muudest jookidest.

Kuna Taylor on alles 23-aastane, siis ei leidnud arst vajadust ravimite väljakirjutamiseks ja soovitas lihtsalt järk-järgult enda päevast veekogust vähendada. New Yorgis elava suunamudija lugu jõudis ka teiste arstideni, kellest üks kommenteeris: «Mul ei ole õrna aimugi kus kohast inimesed on sellisele arvamusele jõudnud, et nad peavad NII palju vett jooma». Naine vastas sellele omalt poolt, et ta ei tea isegi, miks see talle nii pähe raiutud on, et vett peab palju jooma. Tema sõnul tundus see tervislikuna olevat.

